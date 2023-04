Homem atira contra os dois filhos em distrito rural de Londrina

Um homem atirou contra os dois filhos na noite deste sábado (15), em Lerroville, distrito de Londrina. Segundo a mulher que acionou a Polícia Militar, o homem, que é seu ex-marido e mora ao lado de sua chácara , iniciou uma discussão com os filhos e, a certa altura, ela ouviu disparos de arma de fogo. Em seguida, os filhos voltaram, um com ferimento na face e outro, no braço.





Quando os policiais chegaram, as vítimas já haviam procurado socorro no hospital de Tamarana. O autor dos disparos já havia fugido e não foi localizado, ms, em sua casa, foram encontrados uma carabina e um revólver, ambos calibre 22, e 25 munições. Os objetos foram apreendidos.