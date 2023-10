Homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável é preso no Jardim União da Vitória

Um homem de 43 anos com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso no Jardim União da Vitória na noite deste sábado (21) enquanto policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam um patrulhamento de rotina.





Na ocasião, uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) avistou dois homens na Rua dos Mensageiros, em um ponto conhecido entre os policiais pelo consumo e pelo tráfico de drogas.

Os agentes, então, abordaram os suspeitos. Durante a revista pessoal de um dos homens, os policiais não encontraram nada de ilícito. Já o segundo, quando teve seu nome consultado pela PMPR, apresentou um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

Os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Delegacia para as providências.