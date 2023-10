Homem de 33 anos morre após bater contra pedra e capotar carro na PR-537, em Florestópolis

Um homem de 33 anos morreu após colidir contra uma pedra e capotar o carro que dirigia na PR-537, em Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina). O acidente foi registrado na manhã deste domingo (22).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a vítima conduzia um Chevrolet Corsa Sedan na rodovia no sentido de Florestópolis a Bela Vista do Paraíso quando, ao atingir o KM 20, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

O veículo, então, bateu contra uma pedra e capotou na margem esquerda da via, que tinha pista simples.





O condutor morreu no local do acidente e foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina, no Norte do Paraná.