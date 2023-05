Homem é detido com facas após tentar entrar em creche filantrópica de Londrina

Um homem foi detido pela Polícia Militar em frente a uma entidade filantrópica no Jardim Leonor, zona leste de Londrina, com duas facas, nesta quinta-feira (4). Ele teria tentado abrir o portão



Segundo o comandante da Patrulha Escolar, tenente Renan do Prado, pais viram o homem vindo em direção ao estabelecimento, por volta do horário de almoço, aparentando estar sob efeito de álcool ou outro entorpecente, e avisaram a direção da escola, que fechou o portão.





Ao passar em frente ao colégio, o homem teria falado com pessoas dentro da escola, mas não deixou claro o que queria, além de tentar abrir o portão. Acionada, a Rádio Patrulha da Polícia Militar encontrou o suspeito, que foi detido e teve as facas apreendidas.