Homem é detido dentro por importunação sexual em ônibus com desembarque em Londrina

A Guarda Municipal foi acionada pela gerência do Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), por volta das 14h da última quarta-feira (25), para atender uma ocorrência de importunação sexual que ocorreu dentro de um ônibus interestadual.

Os guardas municipais que fazem o patrulhamento da área foram até a Rodoviária e aguardaram a chegada do ônibus que vinha da cidade de Marília (SP), juntamente com o filho de uma das vítimas, que solicitou apoio da GM. O rapaz havia recebido uma ligação da mãe informando que o suspeito teria se masturbado dentro do coletivo.

Assim que o ônibus chegou, os guardas conseguiram localizar o suspeito e realizar abordagem. Na sequência, as duas mulheres que teriam sofrido a importunação sexual relataram à equipe o ocorrido, e devido ao flagrante o indivíduo recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão e vai responder pelo crime.