Homem é detido por embriaguez ao volante após se envolver em acidente em Jaguapitã

Por volta das 10h deste sábado (24), um acidente foi registrado no km 565 da Rodovia PR-340, próximo a Jaguapitã. O incidente, classificado como colisão traseira, envolveu dois veículos e teve como fator contribuinte a embriaguez ao volante.



De acordo com os relatos coletados no local, o veículo VW/24.280, com placa de Maringá, conduzido por um motorista de 37 anos, bateu na traseira de um Corcel II, com placa de Prado Ferreira. O condutor do segundo veículo, de 41 anos, não sofreu ferimentos, mas o passageiro, de 42 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Jaguapitã.



Durante o atendimento da ocorrência, foi realizado o teste de etilômetro nos motoristas dos veículos envolvidos e o teste realizado no condutor do Corcel II registrou um resultado de 1,16 mg/L, configurando embriaguez ao volante.



Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Rolândia.