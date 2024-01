Homem é morto a tiros em frente de casa em Londrina

Um homem foi morto a tiros em frente de uma casa no parque residencial Piza em Londrina na noite de sexta-feira (26).







Segundo a PM (Polícia Militar), foi informado via central de operações que havia um indivíduo alvejado por arma de fogo caído ao chão na rua Roma, por volta das 22h30.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constataram o óbito. Conforme relato da namorada da vítima aos policiais, ela estava dentro da residência com Gabriel Moura Alves de Souza quando passou uma pessoa em frente do imóvel. Eles pensaram que fosse algum conhecido, e saíram até o portão. Naquele momento, ela ouviu diversos disparos e saiu correndo para o fundo da casa, de acordo com o que disse a namorada à PM. Posteriormente, saiu e viu o namorado caído no chão e baleado. A mulher relatou ainda que não sabe quem foi o autor e nem viu se estava sozinho ou acompanhando.





Foram acionados a Polícia Civil e o IML (Instituto Médico-Legal) para os devidos procedimentos.