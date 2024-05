Mulher é presa ao ser flagrada com 5,3 kg de skunk em ônibus em Rolândia

Uma mulher de 30 anos foi presa ao ser flagrada com 5,305 kg de skunk em um ônibus de linha em Rolândia (região metropolitana de Londrina) na madrugada deste sábado (11).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a equipe de Operações com Cães da 2ª Companhia da PRE e a equipe do posto policial de Rolândia, durante Operação Cosud - Consórcio de Integração Sul e Sudeste de Segurança Pública, abordaram um coletivo que fazia a linha Toledo (Oeste) a Indaiatuba-SP no quilômetro 9 da PR-986.

Com ajuda do cão Árius no bagageiro, foi localizada uma mala que pertencia à passageira da poltrona 44, identificada como M.O.S., natural de Jundiaí-SP, residente em Várzea Paulista-SP. A bagagem continha a droga distribuída em 13 pacotes.





Ao ser questionada, ela admitiu que receberia R$ 2 mil para transportar o entorpecente de Marechal Cândido Rondon a Indaiatuba-SP, onde estariam esperando por ela em transporte de aplicativo para seguir até Jundiaí-SP.





A acusada foi detida e a ocorrência, encaminhada para a Polícia Civil de Rolândia.