Adolescente é apreendido após invadir casa de vizinho e roubar celular e alimentos da geladeira no Jardim Franciscato

Um adolescente foi apreendido após invadir a casa de um vizinho e roubar um celular e alimentos da geladeira no Jardim Franciscato, na Zona Sul de Londrina. A apreensão aconteceu na noite desta terça-feira (31).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem acionou uma equipe de agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e relatou que sua residência havia sido invadida.

Segundo a denúncia, a porta tinha sido arrombada e o homem suspeitava que o crime havia sido cometido por um de seus vizinhos, já que o adolescente estaria cometendo uma série de furtos e roubos nos últimos dias.





Os policiais, então, fizeram um patrulhamento pela região e encontraram um jovem com as características mencionadas pelo denunciante.

