Famílias de 14 cidades atingidas pelas chuvas pagarão tarifa de R$ 1 por água e esgoto

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está fazendo o levantamento das famílias que serão beneficiadas com a tarifa simbólica de R$ 1,00 por morarem em áreas inundadas pelas chuvas. Elas também não terão corte no fornecimento de água por inadimplência.

A Sanepar cruzará os dados com a lista das famílias cadastradas pela Defesa Civil, permitindo que o benefício seja concedido de forma automática, válido para aquelas que tiveram as casas alagadas.



Rio Tibagi sobe dois metros e causa preocupação em Jataizinho Por conta das chuvas, a cidade de Jataizinho, a menos de 30 quilômetros de Londrina, está em alerta com a cheia do Rio Tibagi.

Com 750 anos, maior araucária do Paraná é derrubada por ventos fortes em Cruz Machado A maior araucária do Paraná, localizada na cidade de Cruz Machado, no Sul do Estado, não resistiu aos fortes ventos e às chuvas que atingiram o município entre sábado (28) e domingo (29).