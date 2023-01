Homem morre após supostamente apontar arma para batalhão do Choque em Rolândia

Um homem morreu em um suposto confronto com policiais do Batalhão de Choque de Londrina na Rua Carlos Luiz, em Rolândia, na noite desta terça-feira (3). Os disparos teriam ocorrido durante a tentativa de cumprimento de um mandado de prisão contra ele.









Segundo informações da própria PM, o homem, com características semelhantes às repassadas pela corporação em Rolândia, foi encontrado durante patrulhamento do Choque e, ao ouvir a ordem de abordagem, fugiu para o interior de uma residência e apontou uma arma contra a equipe policial, que revidou.





Foram chamados o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constataram o óbito do suspeito no local. Uma pistola calibre 9 milímetros, que estaria com ele, foi apreendida. Os policiais militares não foram feridos.