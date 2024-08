Homem morre e cinco ficam feridos em colisão frontal na Região Metropolitana de Londrina

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um Vectra que seguia no sentido Jataizinho-Assaí bateu de frente contra um Prisma, que levava cinco passageiros e vinha no sentido contrário. O ocorrido foi informado à PRE por volta das 2h30.





O condutor do prisma morreu no local. Dois passageiros do Prisma foram encaminhados para o hospital de Assaí. dois para o Hospital Evangélico e um para a Santa Casa, em Londrina. Devido aos ferimentos do condutor do Prisma, não foi possível fazer o teste do etilômetro.