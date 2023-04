Um homem morreu em um confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar na Avenida dos Pioneiros, próximo ao campus da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), na zona leste de Londrina, na manhã desta quinta-feira (10).





Segundo informações preliminares da Polícia Militar, na tentativa de abordagem, o suspeito fez menção de estar armado, iniciando o confronto. Ele morreu no local.