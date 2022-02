Homem morre em confronto com a polícia na zona norte de Londrina

Um homem foi morto pela Polícia Militar em um confronto na zona norte de Londrina, na tarde desta segunda-feira (21). Ele teria um mandado de prisão em aberto e portava uma arma de fogo. Após a corporação receber informações de que o suspeito estaria dirigindo uma Chevrolet Tracker pela zona norte da cidade, os policiais foram ao local e o encontraram na Avenida Winston Churchil.

Segundo o relatório da PM, os agentes tentaram uma abordagem, mas o homem teria reagido, apontando uma arma na direção das viaturas. A PM respondeu com tiros. O homem foi atingido pelos disparos e chegou a ser socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A pistola que estaria com o suspeito foi apreendida. A idade e a identidade do suspeito não foram divulgadas.