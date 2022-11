Homem que estava com veículo com placas trocadas morre em confronto na zona leste

Equipes do 5°BPM (Batalhão de Polícia Militar) relataram que ao tentarem abordar um veículo Citroen C4, no Contorno Leste, um indivíduo que estava no carro reagiu e foi baleado. A situação foi registrada nesta terça-feira (15), às 5h30.





Os policiais acionaram os socorristas no local. Após atendimento médico, foi constatada a morte do homem. Com o suspeito, foram apreendidos um revólver e porções de entorpecente.





O veículo Citroen C4 estava com as placas trocadas, conforme a PM, e é produto de roubo a residência praticado no último dia 23 de outubro.