Influenciadora atacada com facão em Londrina deixa UTI e vai para enfermaria do HU

De acordo com a assessoria de imprensa do HU, a transferência para a enfermaria foi feita porque ela apresentou melhora no estado de saúde, que deixou de requerer cuidados intensivos. Ela está consciente, orientada, estável e segue acompanhada por familiar.

Internada no HU (Hospital Universitário) de Londrina, a influenciadora digital Daniele Cavalcante Gonçalves deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi transferida para a enfermaria nesta sexta-feira (12), confirmou a assessoria de imprensa da entidade. Daniele foi vítima de uma tentativa de feminicídio com golpes de facão na última terça-feira (9), em Londrina.





Segundo a advogada da família de Daniele, Mariana Amaral, além do ferimento gravíssimo no braço, a influenciadora quase perdeu o olho esquerdo por conta do golpe no rosto.





Ainda nesta sexta-feira (12), Gabriel Faveri passou por audiência de custódia e será transferido para o Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, após a alegação de insanidade mental ser acatada pela Justiça.