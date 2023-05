Ex-namorado tenta assassinar influenciadora digital com golpes de facão em Londrina

Uma influenciadora digital de Londrina, de 32 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio na noite desta terça-feira (9), na Vila Casoni, região central da cidade. De acordo com o setor de Comunicação do 5° Batalhão da Polícia Militar (PM), o suspeito é ex-namorado da vítima e já vinha ameaçando a mulher. O suspeito teria tentado assassinar a influenciadora com golpes de facão.





Segundo a PM, a polícia foi acionada para atender uma suposta briga de casal em que uma mulher teria sido agredida com uma arma branca. Ao chegar ao local, uma equipe do Siate já estava socorrendo a vítima. A influencer teve um ferimento grande no rosto e uma fratura exposta no braço, inclusive com a perda de fragmentos ósseos. O suspeito fugiu.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, que disse não comentar sobre o andamento das investigações.





À PM, a mãe da vítima relatou que ela já vinha sofrendo ameaças do autor, que seria um ex-namorado dela, o que, inclusive, teria motivado a mudança dela para Goiânia. A influencer estava há poucos dias na cidade para visitar a família.