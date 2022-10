Mais de 600 celulares importados irregularmente são apreendidos pela Receita

Em trabalho conjunto com a PF (Polícia Federal), na manhã desta quarta-feira (5), a Receita Federal apreendeu 605 aparelhos celulares importados irregularmente do Paraguai, com valor estimado em cerca de R$ 1 milhão.





A abordagem foi feita no posto da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) da cidade de Sertaneja e, em vistoria minuciosa, foi identificado que as caixas de som automotivo na carroceria de uma caminhonete estavam fora dos padrões. O veículo foi encaminhado para o pátio da Receita Federal e, com o auxílio do condutor, o compartimento foi aberto e lá encontrados os aparelhos. O veículo e as mercadorias foram apreendidos e o condutor foi preso em flagrante.