Médica de 28 anos morre ao ser baleada em tentativa de assalto em Maringá

Uma médica de 28 anos morreu após ser baleada em uma tentativa de assalto em Maringá, no Noroeste do Paraná.



Thayani Garcia dirigia um carro e deixava a avó em casa quando foi abordada por suspeitos em uma moto, acelerou o veículo e foi baleada na noite do sábado (16).





Ela conseguiu dirigir por mais alguns segundos, mas perdeu o controle e invadiu o quintal de uma residência com o veículo no bairro Conjunto Requião.





O Samu foi acionado por moradores da residência, que encontraram a vítima desacordada e acreditaram que ela tinha passado mal.





No local, porém, os socorristas detectaram que a vítima tinha sido baleada no ombro. Eles constataram a morte da médica ainda no local do crime.