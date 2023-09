Homem furta TV do DER, carrega aparelho nos ombros e é preso na Vila Brasil

Um homem de 41 anos foi preso na madrugada deste domingo (17), na Vila Brasil, região central de Londrina, após ser visto carregando uma televisão nos ombros.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) que estavam em patrulhamento pela região avistaram o suspeito com o objeto e o abordaram.

Quando questionado pelos policiais, o homem informou que havia furtado o aparelho de televisão do setor de gerência técnica do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná), que tem um escritório localizado na rua Uruguai.





Os agentes foram até o edifício e, no local, encontraram um martelo, que foi utilizado para quebrar uma das janelas. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes.