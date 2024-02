Motociclista morre ao bater contra caminhão em Siqueira Campos

Um motociclista morreu em um acidente na rodovia PR-092, em Siqueira Campos, na manhã desta quarta-feira (21), por volta das 10h10, ao colidir contra um caminhão.





De acordo com informações obtidas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) no local e declarações do condutor do caminhão, o veículo, com placas de Indaial (SC), transitava no sentido crescente da via, de Wenceslau Braz a Siqueira Campos, enquanto a Honda Fan 150, registrada em Siqueira Campos, seguia no sentido oposto. No km274, ocorreu a colisão lateral entre os dois veículos.

O motociclista morreu no local e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. Já o caminhoneiro não se feriu e aguardou no local. O teste do etilômetro deu resultado negativo.