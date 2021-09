Motorista com sinais de embriaguez danifica muro de residência e é detido em Londrina

Um motorista com sinais de embriaguez bateu seu Volkswagen Gol um muro na rua Reinaldo José da Silva, em Londrina, por volta das 18h30 deste domingo (5) e foi detido. De acordo com a PM (Polícia Militar), o homem foi localizado sentado na calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o liberou no local.

Ele se recusou a fazer o teste etilômetro, mas informou à polícia que consumiu cerveja naquela tarde. A equipe confeccionou um termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, como olhos vermelhos, hálito alcoólico, desordem nas roupas e agressividade.





Com a voz de prisão dada, segundo a PM, o homem não cooperou com a equipe e precisou ser algemado. O responsável pela residência que teve o muro danificado foi identificada e ambos os envolvidos foram encaminhados ao Ciac (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão).