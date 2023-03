Operação conjunta 'Todos por Um' prende sete pessoas em Umuarama

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná realizou, nesta quinta-feira (16), em Umuarama, a operação conjunta Todos por Um. A ação teve a participação das polícias Civil, Militar e Penal e envolveu um efetivo de mais de 200 agentes das forças de segurança e 50 viaturas. Sete pessoas foram presas e diversos ilícitos foram apreendidos: cinco armas, sete celulares e cinco cabeças de gado sem documentação.





O objetivo da operação foi cumprir mandados de prisão e outras ações ostensivas, como busca e apreensão decorrentes de investigação criminal, além de patrulhamento ostensivo. As ações são orientadas por um trabalho prévio de inteligência realizado pelas forças de segurança, com o objetivo de identificar necessidades e traçar as estratégias operacionais.

“Em uma operação de inteligência, a Polícia Civil fez mapeamento sobre tráfico e homicídios que ocorreram na região e aciona a Justiça. As polícias Civil e Militar cumpriram os mandados, o que resultou também na apreensão de armas e celulares. Além disso, a Polícia Penal está realizando revistas dentro dos três complexos penitenciários da região e seguem fazendo o monitoramento e a fiscalização do controle de tornozeleiras eletrônicas”, disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.





“Todas as forças de segurança se dedicaram para cumprir as ordens judiciais, realizando um trabalho excelente que resultou na prisão de sete pessoas, além dos flagrantes e apreensões. Com relação à Polícia Civil, atuamos com as investigações de crimes ocorridos na cidade e o cumprimento de mandados de busca e apreensão junto ao Poder Judiciário”, disse o delegado-chefe da 7ª SDP em Umuarama, Gabriel Menezes.





A operação ostensiva devem continuar nos próximos dias. A Polícia Penal fará o rastreamento dos apenados que utilizam a tornozeleira eletrônica para monitorar possíveis rompimentos. Já as polícias Civil e Militar, junto com a com as delegacias especializadas e batalhões, vão manter patrulhamentos com helicópteros e barcos.