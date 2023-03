PCPR deflagra operação contra quadrilha que roubou produtos de Harry Styles no PR

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpre, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), ordens judiciais ligadas a uma organização criminosa envolvida em roubos de cargas. O prejuízo estimado com os roubos supera R$ 2 milhões.







A PCPR apurou que os indivíduos estão ligados a um roubo de materiais que seriam vendidos no show do cantor internacional Harry Styles, em dezembro de 2022. Os itens estão avaliados em R$ 1 milhão e parte deles foi recuperado pelos policiais civis.

Em janeiro deste ano, nove pessoas relacionadas ao crime foram detidas.





Em continuidade das investigações do crime, foram identificados roubos a cargas de peixes, sapatos e geladeiras que resultaram na identificação de outros três integrantes da organização criminosa, que são alvos da operação.

