Operação “Lei Seca” aborda 23 veículos e gera cinco autos de infração em Londrina

A Operação “Lei Seca” que ocorreu na zona norte de Londrina na sexta -feira (9) abordou 23 veículos e gerou cinco autos de infração, segundo dados do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar), unidade responsável pelo bairro Parque Industrial em Londrina, e os seguintes municípios da região metropolitana de Londrina: Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Ibiporã e Jataizinho.





Conforme a PM, o intuito é de assegurar a segurança do trânsito de Londrina, fiscalizando a embriguez ao volante com o bafômetro

Não foram divulgados mais detalhes da ação policial.