PF deflagra operação contra contrabandistas de cigarros na região de Londrina

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (18/11) a Operação Caramuru, com a finalidade de combater um grupo criminoso que atua no contrabando de cigarros na região de Londrina. O objetivo da ação foi dar cumprimento a mandados de busca e apreensão na residência de integrantes do grupo que foram identificados durante investigações iniciadas a partir da prisão em flagrante de outros membros da associação criminosa.





Os envolvidos atuavam no contrabando de cigarros provenientes do Paraguai, com a utilização de veículos previamente preparados para o transporte, inclusive equipados com radiotransmissores instalados clandestinamente para a comunicação durante os deslocamentos.

Os investigados em cujos endereços foram cumpridas as ordens judiciais exerciam papel preponderante no fornecimento e preparação dos veículos e aquisição dos cigarros, bem como cooptavam motoristas dispostos a conduzir os veículos carregados com a mercadoria ilícita de cidades localizadas próximo à fronteira com o Paraguai até a região de Londrina.





Esse transporte era acompanhado pelos investigados, os quais atuavam como “batedores”, ou seja, viajavam à frente em outros veículos e alertavam os motoristas dos carros carregados com os cigarros sobre evetuais fiscalizações ou barreiras policiais.









A operação policial foi denominada “Caramuru” pelo fato de que o grupo utilizava a via conhecida como Estrada Caramuru, que liga os municípios de Rolândia, Cambé e Londrina pela zona rural, como estratégia para evitar abordagens da polícia.





Os investigados responderão pelos crimes de crimes de associação criminosa, contrabando e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicações, cujas penas, somadas, podem chegar a 12 anos de prisão.