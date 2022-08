PM faz operação aérea para localizar 'drogas perdidas' em Londrina

O BPMOA (Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas) fez, nesta terça-feira (30), uma operação para encontrar "drogas perdidas", após a interceptação por um avião da FAB (Força Aérea Brasileira), na quinta-feira (25), de uma aeronave que transportava narcóticos que foram arremessados em diversos pontos na região de Loanda, após desobedecerem a ordem de pousarem em Londrina.







Com informações que apontavam possíveis locais onde caíram as drogas, a equipe da aeronave do BPMOA localizou alguns tabletes espalhados em dois locais. Um total de 29 tabletes, somando quase 31 kg de substância análoga à cocaína, foi recolhido, além das quantidades apreendidas em outros dias.