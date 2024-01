PM 'salva' de linchamento suspeito de assalto e o leva para a delegacia em Londrina

Um homem foi detido no início da tarde desta sexta-feira (26) após ser agredido por várias pessoas pela suspeita de ter cometido um assalto. A informação chegou até a PM (Polícia Militar) no segundo dia de aplicação do projeto de Policiamento de Proximidade, no qual a comunidade mantém um canal de comunicação com a corporação via aplicativo de mensagens.



A PM chegou até o homem, que estava com um celular e não sabia dizer a quem o aparelho pertencia. Ele negou o crime, mas, os policiais encontraram uma adolescente de 18 anos saindo do local do roubo, com a mão na barriga.



Ela teria relatado que sofreu agressões por parte do suspeito, que já tem antecedentes criminais por furto, receptação e direção perigosa.



O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil.