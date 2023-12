Polícia Civil alerta para cuidados contra o golpe do falso presente em Londrina

A Polícia Civil alerta sobre um golpe que fez nas últimas semanas em Londrina, pelo menos, dez vítimas. A prática criminosa é chamada de “falso presente”, com registro de pessoas que já perderam cerca de R$ 5 mil de uma só vez. “Várias vítimas têm procurado (a delegacia), principalmente nas proximidades das datas festivas. São criminosos que não são de Londrina e vêm para a cidade já com know-how para a prática deste crime”, advertiu o delegado de Estelionatos, Edgard Soriani.



Em um dos últimos casos, um morador da zona oeste relatou em BO (Boletim de Ocorrência) que recebeu um recado num aplicativo de troca de mensagens avisando que havia ganhado uma cesta de chocolates, no entanto, o “entregador” cobraria R$ 4,99 para levar os doces até o imóvel. O homem ainda contou que passou o cartão de crédito na máquina levada pelo falso trabalhador, que alegou que não tinha dado certo e voltaria mais tarde.



Somente algumas horas depois é que a vítima percebeu a transferência de R$ 1 mil da conta. “Eles fazem o contato prévio como se fosse de uma empresa, a pessoa acaba passando o endereço, na hora de pagar a taxa falam que só aceitam cartão e é neste momento (que os criminosos) digitam o valor que eles querem, que costumam ser expressivos”, detalhou.



Os investigadores já receberam imagens de um suspeito, que usa uma motocicleta azul, com placa clonada, que corresponde a uma caminhonete em que o proprietário é de Americana, em São Paulo. “A polícia está em diligência, mas por causa do capacete, da moto com a placa trocada, são empecilhos para a investigação, porém, não significa que ele vai sair impune destes fatos”, destacou. “Os bancos também relutam em fornecer (os dados da maquininha que o cartão passou), o que dificulta a identificação.”



