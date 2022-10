Polícia divulga imagem de suspeito de importunação sexual na Zona Norte de Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) divulgou, nesta quinta-feira (27), a imagem de um suspeito de importunação sexual, que ocorreu no dia 21 de outubro, no bairro Jardim São Paulo, Zona Norte de Londrina. De acordo com os relatos da vítima, ela estava parada no ponto do ônibus quando o indivíduo esfregou os órgãos genitais nela.







A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na identificação do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do 197, ou (43) 3322-1633, diretamente à equipe de investigação, sendo este número whatsapp, também garantindo o anonimato.