Em perseguição, homem colide com poste e PM apreende 154 kg de maconha em Cambé

Após fugir da PM (Polícia Militar) e se envolver em um acidente, um homem foi flagrado com 154 kg de maconha na tarde desta terça-feira (14) em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

Segundo a PM, a corporação foi informada por funcionários de um posto de combustível, por volta das 16h, de que havia um veículo suspeito na rua José Bonifácio, em frente a uma cooperativa agropecuária.

Em patrulhamento, os policiais avistaram uma Fiat Toro, que fugiu da viatura. Ao desviar de um veículo, a Toro colidiu contra um poste e o suspeito de 23 anos correu até uma empresa, onde foi abordado e encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento).





A Toro utilizada no crime foi roubado no estado do Rio de Janeiro e estava com a placa trocada, informou a PM.