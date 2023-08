Polícia Militar apreende em Rolândia mais de 12 mil maços de cigarros contrabandeados

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreenderam, na noite desta segunda-feira (21), em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), 12.500 maços de cigarros contrabandeados.





Um Nissan Frontier foi abordado durante o patrulhamento e as caixas foram encontradas no interior do veículo. Os agentes questionaram o condutor sobre os cigarros e o homem informou que pegou a carga em Maringá (Noroeste do Paraná) e que iria levá-la até Cândido Mota, no interior de São Paulo.





O condutor e outra pessoa foram presos e levados até a Delegacia da PF (Polícia Federal) em Londrina. Os produtos apreendidos foram entregues ao depósito da Receita Federal, também em Londrina.