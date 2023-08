Em bagageiro de ônibus, Polícia Militar encontra e apreende frascos de perfume sem nota

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreenderam, na noite desta segunda-feira (21), em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), 89 frascos de perfume sem nota fiscal.





Segundo a PMPR, os produtos foram encontrados na abordagem a um ônibus que seguia de Maringá (Noroeste do Paraná) até o Estado de São Paulo. Os perfumes estavam armazenados em duas caixas no bagageiro do veículo.

Publicidade





Os policiais questionaram o motorista sobre as mercadorias e foram informados que os perfumes não tinham notas fiscais porque foram comprados fora do Brasil.





O delegado da PF (Polícia Federal) de Londrina foi contatado pelos agentes e orientou a apreensão dos produtos e a liberação do condutor e do veículo. Os perfumes foram encaminhados para o depósito da Receita Federal em Londrina.