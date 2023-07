Polícia Rodoviária apreende em Rolândia mercadorias trazidas do Paraguai

O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreendeu, na manhã deste sábado (29), uma série de mercadorias trazidas do Paraguai. A apreensão foi feita em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) durante a fiscalização em um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu e tinha São Paulo como destino final.





As mercadorias, conforme aponta o BPRv, foram encontradas em malas no bagageiro do ônibus e os proprietários das bagagens informaram que os produtos foram adquiridos no país vizinho e trazidos para o Brasil sem o pagamento dos devidos impostos.





Os policiais, então, entraram em contato com a delegada da PF (Polícia Federal), que decidiu somente apreender as mercadorias e não deixar os proprietários detidos. Os objetos foram retidos, conferidos pelos responsáveis e entregues à Receita Federal.