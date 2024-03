Polícia Rodoviária apreende quase 50 kg de maconha após perseguição em Sertanópolis

A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 49,4 kg de maconha após perseguição na rodovia PR-323, em Sertanópolis, neste domingo (24). Os policiais estavam fazendo uma operação de fiscalização na rodovia quando avistaram um veículo GM/Cruze, que fez uma manobra brusca de retorno quando visualizou a equipe policial chamando a atenção pela infração de trânsito cometida.





Os policiais fizeram acompanhamento tático e o veículo entrou em uma estrada de terra, sendo abordado logo em seguida. De imediato, a Polícia Rodoviária Estadual informou que dois ocupantes do veículo foram contidos. Ao verificar o porta-malas do carro, foram localizados 80 tabletes de maconha.

Os mesmos informaram que pegaram a droga em Mandaguari e receberiam dois mil reais para levar a mesma até a divisa com o estado de São Paulo. Os policiais deram voz de prisão e os conduziram com a droga e veículo apreendidos até a Delegacia de Bela Vista do Paraíso para providências.