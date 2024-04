Homem é morto com pelo menos 15 tiros enquanto saía de quarto em Apucarana

Um homem de 31 anos foi morto a tiros enquanto saía de seu quarto no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (25).





Conforme apurado pela Polícia Militar, o crime teria acontecido dentro de uma residência na rua Francisco de Mesquita Gomes. Um vizinho da vítima relatou ter ouvido uma motocicleta chegar e, na sequência, ter visto o garupa descer, entrar na casa e atirar contra a vítima.

O vizinho infirmou, ainda, que, no momento dos disparos, a companheira do homem estava na casa. No entanto, a mulher teria fugido antes da chegada dos policiais e, por isso, não foi identificada.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi até o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi atingido por, pelo menos, 15 tiros.





Além dos médicos do Samu e da Polícia Militar, estiveram no local equipes da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal), que recolheu o corpo da vítima.