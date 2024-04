Polícia de SP prende jovem que invadia condomínios de luxo em Londrina

Um rapaz de 22 anos foi preso pela Polícia Civil em São Paulo suspeito de integrar um grupo criminoso que furtava condomínios residenciais de luxo em vários estados do Brasil. O jovem teria feito vítimas, inclusive, em Londrina, nos últimos dias. O ladrão conseguiu invadir um apartamento no centro da cidade, após se passar por um conhecido do morador. Câmeras de segurança flagraram ele entrando com facilidade e, depois, dentro do imóvel, onde furtou dinheiro e joias.







Ele também teria tentado entrar num outro prédio na área central, junto com uma mulher, no entanto, o porteiro desconfiou e ameaçou chamar a polícia, e o casal foi embora. Nos dois casos foram registrados BO (Boletim de Ocorrência) e a Polícia Civil do Paraná havia iniciado uma investigação.

No entanto, o rapaz já estava sendo monitorado pelas forças de segurança paulistas. “São duas quadrilhas que foram presas. Uma foi no sábado (20), que tinha praticado furto em Curitiba e que tinha agido antes em Porto Alegre (RS). Na terça-feira (23), numa operação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, capturamos o Gabriel, que é o indivíduo que esteve agindo em Londrina”, afirmou o delegado Fábio Sanches Sandrin, da 4ª Delegacia do Patrimônio de São Paulo.





A suspeita é de que o jovem – que costumava ostentar os objetos furtados nas redes sociais - e os comparsas tenham feito vítimas em, pelo menos, cinco estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraíba. “Haja vista que são aqui de São Paulo, estavam migrando para outros lugares por não serem conhecidos nos estados onde agiam”, comentou.





