Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar apreendem mais de 485 quilos de maconha em Cambira

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (23), 485,55 quilos de maconha na BR-376, em Cambira, próximo à cidade de Apucarana (Região Metropolitana de Londrina).





A apreensão aconteceu após os policiais terem sido acionados para atender um capotamento na via. No local, encontraram a droga no interior do veículo. O condutor do automóvel - um Toyota Corolla - fugiu e não foi localizado até o momento.





O veículo e a droga foram entregues à Delegacia da PCPR (Polícia Civil do Paraná) em Apucarana. Somente em 2023, a PRF já apreendeu aproximadamente 15 toneladas de drogas na região de Londrina.