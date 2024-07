Homem que atirava em carro morre em confronto com a Polícia Militar em Londrina

Um homem de 33 anos morreu após entrar em um confronto armado com policiais militares no bairro Campos Elísios, na Zona Sul de Londrina, na noite desta terça-feira (23).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe fazia um patrulhamento de rotina pela avenida Guilherme de Almeida quando avistou o suspeito trocando tiros com homens que estavam dentro de um Chevrolet Àgile.

Informações repassadas posteriormente aos policiais apontam que a troca de disparos aconteceu por conta de uma divisão de terras.





Ao avistar a viatura policial, o acusado saiu correndo e, nesse momento, os agentes começaram a persegui-lo. Ao chegar na rua Docas Camilo, porém, o homem atirou contra os policiais, que revidaram os disparos.

O suspeito foi atingido pelos tiros e o socorro foi acionado. O homem chegou a ser atendido por médicos da Ambulância e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), mas morreu no local.





Além da Polícia Militar e do socorro médico, estiveram no local a Polícia Civil e a Polícia Criminalística, que fez o recolhimento do corpo.





Com o suspeito, foi apreendida uma pistola de nove milímetros. O homem ainda não foi identificado.