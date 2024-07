Operação da PCPR leva para a cadeia 21 pessoas envolvidas com tráfico e lavagem de dinheiro

Acusado é preso por agredir e arrastar ex-esposa com o carro no Norte Pioneiro

Homem esfaqueia atual de ex-namorada e foge no Centro-Norte do Paraná

Cerca de 150 policiais civis participaram da operação, como apoio das polícias civis dos respectivos estados. Além disso, a ação contou com o apoio de helicóptero e cães policiais da PCPR. Os mandados foram simultaneamente em Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Cascavel, Lapa e Piraquara, no Paraná; em Balneário Camboriú, Itapema e São Francisco do Sul, em Santa Catarina; em São Paulo e Paranapanema, em São Paulo; e em Maceió, capital de Alagoas.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu 21 integrantes de uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (23) em diversas cidades no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Alagoas.

As investigações iniciadas pela PCPR em maio de 2022 revelaram que os integrantes do grupo lavavam dinheiro por meio de empresas de revenda de veículos de luxo, lojas no ramo alimentício e barbearias localizadas em Curitiba, Santa Catarina e São Paulo.

Um homem foi preso em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta segunda-feira (22), acusado de agredir e arrastar a ex-esposa com o carro.

Um homem foi preso em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta segunda-feira (22), acusado de agredir e arrastar a ex-esposa com o carro.

Acusado é preso por agredir e arrastar ex-esposa com o carro no Norte Pioneiro

Acusado é preso por agredir e arrastar ex-esposa com o carro no Norte Pioneiro

A PCPR também focou na descapitalização das associações criminosas. As medidas incluem bloqueio de contas bancárias, apreensão de veículos e ordens de sequestro de bens. Uma chácara no valor de R$ 2,5 milhões foi sequestrada mediante ordem judicial. O delegado Loureiro completa que essas ações visam enfraquecer financeiramente a estrutura da organização criminosa.

Os Correios divulgaram, nesta terça-feira (23), o edital do concurso da empresa estatal, que oferece 33 vagas imediatas com salários de até R$ 6.878,48. O Paraná terá vagas apenas para a composição de CR (Cadastro Reserva).

Os Correios divulgaram, nesta terça-feira (23), o edital do concurso da empresa estatal, que oferece 33 vagas imediatas com salários de até R$ 6.878,48. O Paraná terá vagas apenas para a composição de CR (Cadastro Reserva).





A investigação também apontou o envolvimento do grupo criminoso em homicídios de narcotraficantes rivais, motivados pela disputa pelo controle do tráfico de drogas no Bairro Cajuru, em Curitiba. Pelo menos sete homicídios ocorridos na Capital podem estar relacionados ao grupo investigado e à disputa pelo controle do tráfico na região.





Um dos líderes da organização, Bruno Gustavo Felisbino, de 36 anos, foi morto com pelo menos 20 tiros em 28 de abril de 2024, no estacionamento do shopping Pátio Altiplano, em João Pessoa. O crime ocorreu por volta das 15h30 no subsolo do prédio. Natural do Paraná, Felisbino morava na Paraíba há cerca de seis meses.







A PCPR mantém sua ação em curso, visando a completa desarticulação da organização criminosa e a interrupção de seus esquemas de lavagem de dinheiro. A operação de hoje é vista como um passo crucial para enfraquecer o poder do grupo. A investigação continua a fim de identificar e prender outros envolvidos.