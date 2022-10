PRF apreende 29 kg de droga em fundo falso de fusca em Cornélio Procópio

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou 29 quilos de Skunk (droga considerada uma supermaconha) em abordagem realizada na tarde desta sexta-feira (28), na BR-369, em Cornélio Procópio (norte pioneiro). Agentes abordaram um VW Fusca, conduzido por um homem de 20 anos, que demonstrou muito nervosismo durante a fiscalização, o que levantou a suspeita da equipe.







Após busca minuciosa no veículo, os agentes da PRF localizaram um fundo falso no teto, contendo grande quantidade de droga derivado da manipulação genética da Cannabis (skunk). Depois disso, foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio para abertura do compartimento.





No total, foram contabilizados 93 pacotes da droga, pesando aproximadamente 29 kg. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cornélio Procópio para os procedimentos cabíveis.