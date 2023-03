Quatro pessoas são indiciadas por golpes contra locadoras de veículos de Londrina

Segundo ela, há indícios de que o veículo teria sido levado para a Bolívia, mas o último registro no Brasil consta no Mato Grosso do Sul. O carro nunca foi recuperado.

A suspeita foi levantada no momento em que uma pessoa registrou um BO (Boletim de Ocorrência) por suposto roubo de um Jeep Renegade pertencente a uma locadora de veículos. “Os policiais suspeitaram do nervosismo [da suposta vítima]. Mais tarde, ele acabou assumindo que, por conta de dívidas, foi obrigado a pegar o veículo e dar uma destinação ilegal”, explica a delegada de Furtos e Roubos de Veículos, Lívia Pini.

O MPPR, por meio do Núcleo de Londrina do Gaeco, cumpre nesta terça-feira (14), nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de intimação de medidas cautelares na Operação Rota 303.

O MPPR, por meio do Núcleo de Londrina do Gaeco, cumpre nesta terça-feira (14), nove mandados de busca e apreensão e quatro mandados de intimação de medidas cautelares na Operação Rota 303.





Após a identificação dos outros suspeitos, a PCPR deflagrou uma operação em agosto de 2021 para cumprimento de mandados de busca e apreensão. Na ação, houve localização de veículo furtado e apreensão de caça-níqueis, além de aparelhos celulares e papéis encontrados no local da operação que contribuíram para a confirmação do esquema criminoso e de outros delitos. “Houve demora devido à extração dos dados, mas que ajudaram a levantar muito envolvimento com crimes como tráfico de drogas, roubos, roubo de joias e envolvimento com facção criminosa”, conta a delegada.





Os outros crimes identificados foram encaminhados para as delegacias competentes, incluindo compartilhamento de informações com a Polícia Federal sobre remessa de veículos ilegais para fora do Brasil.