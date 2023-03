Empresário suspeito de exploração sexual infantil é liberado após audiência de custódia

O empresário do ramo de tecidos que havia sido preso por suspeita de exploração sexual de crianças e adolescentes, na última quinta-feira (9), em Londrina, foi liberado após uma audiência de custódia, de acordo com informações da Polícia Civil.





Segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a audiência de custódia é um mecanismo de defesa que consiste na rápida apresentação da pessoa que foi presa a um juiz, em uma audiência onde também são ouvidos o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o advogado do preso. No processo, o juiz analisa a legalidade e a regularidade do flagrante, além da necessidade e da adequação da continuidade da prisão.

A Polícia Civil não deu mais informações sobre quando foi feita a audiência de custódia e em qual dia ocorreu a liberação. A reportagem entrou em contato com a empresa do suspeito, mas a família decidiu não comentar o assunto.







Além de exploração sexual de vulneráveis, o empresário também foi autuado por desacato, desobediência e por trafegar em alta velocidade próximo a locais de grande movimentação, como escolas, hospitais e pontos de embarque e desembarque de passageiros.