Rapaz sem habilitação fica ferido em acidente em rodovia de Astorga

Um jovem de 18 anos ficou ferido ao bater de carro contra uma árvore na rodovia que liga Astorga a Jaguapitã, na madrugada deste domingo (2). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), ele não tinha habilitação para dirigir.





De acordo com a PRE, o acidente ocorreu por volta das 3h40. O rapaz conduzia um Voyage com placas de Astorga pela rodovia PR-090 quando, na altura do km 16, bateu contra uma árvore. Devido aos ferimentos, ele foi conduzido ao Hospital Cristo Rei, de Astorga, e não foi possível aplicar o teste do etilômetro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato