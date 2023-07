Uma ação conjunta que envolveu servidores da Receita Federal e agentes da PF (Polícia Federal) apreendeu 11 quilos de cocaína no Terminal de Contêineres de Paranaguá, no Litoral do Estado.





A operação foi realizada na tarde desta terça-feira (11) e, de acordo com os policiais, os tabletes da droga estavam no compartimento que abriga o motor de um contêiner refrigerado carregado com polpa de frutas, que tinha Portugal como destino final.