PMs vão cumprimentar conhecido e flagram caça-níqueis em Londrina

O responsável por um bar foi detido na manhã desta quarta-feira (15) com duas máquinas caça-níqueis no bairro Violim, em Londrina. De acordo com a PM (Polícia Militar), um idoso que estava no bar cumprimentou os policiais que patrulhavam a via. Os oficiais desembarcam para cumprimentar o homem e flagraram um espaço separado por uma divisória na área comum do estabelecimento. Confirmou-se a presença das máquinas ligadas.

Segundo a polícia, o responsável pelo local comentou que instalou as máquinas após a crise da pandemia. No balcão, havia uma máquina similar a de transações de cartão de crédito, que é utilizada para apostas do jogo do bicho, bem como recibos dos últimos resultados.

As máquinas ilegais foram encaminhadas, juntamente com o responsável, à sede da 4º CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar).