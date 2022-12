Revisão criminal do Caso Evandro é retirada de pauta pelo Tribunal de Justiça do PR

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) retirou de pauta, na quinta-feira (1º), o pedido de revisão criminal do Caso Evandro.





O pedido de revisão do processo criminal foi elaborado pela defesa de três pessoas: Beatriz Abagge, Osvaldo Marcineiro e Davi dos Santos Soares, condenados pelo desaparecimento de Evandro Ramos Caetano em Guaratuba, em 1992.





A retirada de pauta do pedido de revisão criminal foi justificada para possível readequação do quórum de julgamento. A assessoria do TJPR afirmou que ainda não há uma nova data para o julgamento.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.