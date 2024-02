Suspeita de aplicar golpe do bilhete em Alvorada do Sul é presa em Londrina por outro estelionato

Uma mulher suspeita de ter aplicado o golpe do bilhete em Alvorada do Sul nesta quinta-feira (1º) acabou detida em Londrina pelo crime de estelionato que foi cometido em data anterior. A prisão ocorreu porque, ao checar a suspeita de golpe,a Polícia Militar constatou a existência de um mandado de prisão pesando contra ela.



O golpe do bilhete teria sido aplicado contra uma idosa, que acionou a PM e informou que teria sido vítima de duas mulheres com uma criança, que estavam em um veículo Onix preto, de acordo com o sistema de monitoramento da cidade.



Os policiais, então, seguiram para o endereço de registro do veículo, onde uma senhora os atendeu e disse ter emprestado o carro para seu genro, um homem de 29 anos. A PM, então, solicitou que ele comparecesse ao local. Cerca de uma hora depois, o advogado do genro chegou primeiro e disse que seu cliente também se apresentaria.



Ao chegar no endereço, o genro confirmou a versão de que estava trabalhando com o veículo desde as 7h e que não teria ido a Alvorada do Sul. Entretanto, a idosa vítima do suposto golpe fez o reconhecimento da esposa do genro, uma mulher de 40 anos, como uma das golpistas.



A suspeita, então, foi levada para a Central de Flagrantes, onde foi constatado o mandado contra ela, que recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Polícia Civil.