Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas é preso em operação da Denarc em Londrina

A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) prendeu, na manhã desta quarta-feira (30), um homem de 24 anos suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, por meio da Operação Nova Andradina. Ele foi detido em um apartamento na rua Espírito Santo, no centro, onde foi encontrada uma grande quantidade de droga já fracionada. Outros nove mandados de busca foram cumpridos em Londrina, Jataizinho e em Assis, no interior de São Paulo.





De acordo com o delegado do Denarc, Adilson José da Silva, a Operação Nova Andradina começou em janeiro deste ano após a prisão de um suspeito de ter envolvimento no roubo de veículos na cidade de Nova Andradina (MS) e participação no tráfico de drogas em Londrina. A ação foi realizada em conjunto com policiais da cidade sul-mato-grossense.

Em maio, foi deflagrada a primeira fase, que resultou em nove mandados e oito pessoas presas por tráfico e associação ao tráfico. De acordo com o delegado, a maioria dos envolvidos permanece detida.





Nesta segunda fase, foram expedidos dez mandados de busca nas cidades de Londrina, Jataizinho e Assis. A operação mirou os responsáveis pela movimentação financeira do grupo.





Durante o cumprimento dos mandados, um homem de 24 anos foi preso em flagrante em um apartamento na rua Espírito Santo. As investigações apontaram que o suspeito fazia a venda das drogas pelo WhatsApp e entregava nas imediações.