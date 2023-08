Homem agride mulher com socos no rosto após discussão por série de TV

Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (30), no Jardim Nova Olinda, na Zona Oeste de Londrina, depois de agredir sua mulher com socos no rosto.





De acordo com a vítima, as agressões começaram após o casal discutir por conta de uma série que estavam assistindo. A mulher teve lesões no lado direito da face e, também, no olho direito.





O acusado foi encaminhado para a Central de Flagrantes e foi preso pelo crime de violência doméstica.